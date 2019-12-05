"Нафтогаз" предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

Андрей Коболев считает, если транзит российского голубого топлива через украинскую территорию прекратится с 2020 года, то это может спровоцировать рост цен на газ как в Европе, так и на Украине

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию со следующего года, цены на голубое топливо в Европе могут вырасти вдвое. Он отметил, что повышение цен на сырье ожидает не только европейские страны, но и Украину. По словам главы "Нафтогаза", спрогнозировать кризисные цены трудно, однако он считает, что поначалу цена на газ может удвоиться.

Также Коболев подчеркнул, что продолжать поставки российского газа через территорию Украины без заключения нового транзитного договора опасно, потому что тогда Россия может обвинить Киев в краже голубого топлива и контрабанде.

Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по поставкам голубого топлива в Европу, но пока безрезультатно, пишет РИА Новости.