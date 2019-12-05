Переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа сорвались

5 декабря Россия, Украина и Еврокомиссия должны были обсудить условия нового контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, однако переговоры не состоятся

В пресс-службе Министерства энергетики Украины сообщили, что запланированные на четверг, 5 декабря, переговоры между Москвой и Киевом при участии Еврокомиссии по поводу заключения нового транзитного контракта не состоятся. Отмечается, что новая дата консультаций не назначена, а 13 декабря 2019 года истекает последний срок, когда Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинский портал "Громадьске".

Напомним, обсудить газовый вопрос 5 декабря предложил украинский министр энергетики Алексей Оржель. В свою очередь Российская Федерация поддержала эту инициативу, но при условии, что к четвергу "Нафтогаз" и "Газпром" смогут договориться о технических деталях нового транзитного контракта. Однако 4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что условия, которые выдвинул Киев, являются экономически неприемлемыми для Москвы.