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Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

04.12.2019 19:14
Комментарии: 1
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

Президент России надеется, что Москве и Киеву удастся достичь соглашения касательно транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем заявил, что Москва готова сохранить транзит голубого топлива через украинскую территорию, однако нынешние условия Киева пока экономически неприемлемы для нашей страны. Путин напомнил, стороны сейчас активно ведут переговоры по транзиту газа и выразил надежду на то, что России и Украине удастся достичь соглашения в этом вопросе.

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекает 31 декабря 2019 года. Россия и Украина проводят трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии, однако достичь соглашения в этом вопросе пока не удалось, пишет РИА Новости.

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21:35 0 0
павел:

Все верно! Но и в принципе, пока на Украине русофобский режим, не следует давать им каких-либо преференций и возможности заработать.

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