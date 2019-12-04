На Украине призывают людей выйти на "майдан"

Лидеры украинских партий призывают людей выйти на "майдан" в преддверии саммита "нормандской четверки".

Перед началом проведения саммита "нормандской четверки" в Париже, властям Украины необходимо напомнить о "красных линиях", обозначающих волю украинского народа, которые власти не должны пересекать. Об этом заявили лидеры украинских партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", призывая граждан выйти на "майдан". Акцию планируется провести 8 декабря в 14:00 мск. Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук подписали обращение к гражданам Украины, требуя выйти на майдан Незалежности и продемонстрировать властям свою решимость в борьбе за Украину, пишет ТАСС.