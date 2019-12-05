ГИБДД усложнит теоретический экзамен на водительские права

Госавтоинспекция хочет увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена для получения водительских прав

Количество вопросов в теоретической части экзамена для получения водительских прав может сильно увеличится. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков. По его словам, в первую очередь планируется изменить саму процедуру проведения этой части экзамена. В итоге она будет состоять из нескольких блоков, таких как "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Устройство ТС", "Профессиональный блок", "Законодательство", "Медицина" и "Психология", пишет РИА Новости.