В ГИБДД объяснили решение об отмене "площадки" из экзамена на права

Олег Понарьин напомнил, что задачей ГИБДД является оценка навыков управления транспортным средством будущего водителя в реальных условиях, поэтому в повторном проведении экзамена "на площадке" нет смысла

В Госавтоинспекции объяснили, почему из экзамена на получение водительских прав могут убрать "площадку". Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олега Понарьина.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует с 1 октября 2020 года изменить порядок сдачи экзаменов на водительские права: "площадку" могут отменить для категорий B, C и D.

По словам Понарьина, Госавтоинспекция обязана оценить возможности будущего водителя по управлению транспортным средствам в реальных дорожных условиях, а "площадка" не несет в себе никакой сложности. Также он отметил, что эта часть отнимает много времени у сотрудников ГИБДД, поэтому дублировать этот экзамен еще раз нет смысла.