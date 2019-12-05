Немецкое издание Die Welt рассказало о новом главном противнике НАТО

Автор статьи считает, что Китай представляет угрозу безопасности и благополучию Европы

Немецкое издание Die Welt рассказало, что главным противником НАТО следует считать Китай, а не Россию. Автор статьи отметил, что в Североатлантическом альянсе нет единого мнения насчет КНР: Германия и Франция недооценивают военную мощь этой страны, рассматривая Пекин в качестве торгового партнера, в то время как США считают Китай своим врагом.

Также в издание подчеркивается, что азиатское государство постепенно "покупает" политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику. По мнению автора, это может привести к тому, что Китай начнет контролировать международные морские пути. Таким образом, благополучие и безопасность европейских стран могут пошатнуться, пишет РИА Новости.