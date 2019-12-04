Президент Польши не считает Россию врагом НАТО

Анджей Дуда назвал Россию соседом, с котором НАТО не всегда соглашается.

После саммита НАТО в Лондоне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом НАТО. По его словам, в настоящее время Альянс не ведет военных действий, поэтому нельзя говорить о каком-либо государстве, как о враге. Дуда назвал Россию соседом, с которым Альянс не всегда соглашается и действия которого не всегда одобряет и, порой, считает недопустимыми. Польский президент отметил, что единственным действующим врагом НАТО можно назвать террористические организации, нападающие на "граждан и солдат", пишет RT.