Росстат подсчитал, сколько будет стоить тазик оливье

Согласно данным Росстата, тазик оливье для новогоднего стола на 12 порций обойдется россиянам в 1020 рублей

В Росстате подсчитали, во сколько жителям России обойдется тазик оливье. В ведомстве заявили, что средняя стоимость продуктов, необходимых для этого салата, за текущий год повысилась на 4,6%. Чтобы накормить семью из четырех человек, россиянам придется потратить 340 рублей. Таким образом, тазик оливье для новогоднего стола на 12 порций обойдется в 1020 рублей. Подчеркивается, что для расчета Росстат использовал традиционный рецепт салата, в который входят такие продукты как картофель, морковь, вареная колбаса, куриные яйца, консервированные огурцы и горох, майонез и репчатый лук.

Эксперты ведомства обратили внимание, что селедка под шубой обойдется россиянам дешевле оливье. В Росстате рассказали, средняя стоимость продуктов, требуемых для приготовления этого традиционного салата за год повысилась на 2,6%. Чтобы накормить семью из четырех человек селедкой под шубой, россиянам придется потратить 157 рублей. Для расчета использовался традиционный рецепт салата: соленая сельдь, картофель, куриные яйца, столовая свекла, морковь, репчатый лук и майонез, пишет "Известия".