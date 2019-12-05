Медведев прокомментировал закрытие YouTube

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в России никто не планирует закрывать YouTube

Премьер-министр Российской Федерации заявил, что никто не собирается закрывать россиянам доступ к сервису YouTube, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут и дальше заниматься подобной деятельностью. Так глава правительства ответил на вопрос популярного видеоблогера Насти Ивлеевой о последствиях принятия в России закона о «суверенном интернете».

Медведев отметил, что этот документ не направлен на запрет чего-либо в интернете, он был принят для защиты от возможных попыток «отрезать» Россию от мировой сети. Он пояснил, сейчас прекращение доступа к интернету может остановить практически все, например, электростанцию или полеты самолетов, пишет РБК.