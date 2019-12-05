Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается объединяться с Россией

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует входить в состав России. Он добавил, что не будет подписывать документы, которые могут нанести вред республике

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Москва не ведут переговоры по углублению интеграции, в частности никто не хочет создавать единый парламент. Также Лукашенко отметил, что не будет подписывать документы, которые могут нанести вред республике.

Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул важность развития экономической интеграции с Россией только на равноправных условиях. По мнению Лукашенко, союз должен быть таким, чтобы Минск смог получить от РФ то, что нужно ему, а Москва получила от республики то, что нужно ей. Для этого необходимо исполнять ранее достигнутые договоренности, пишет РИА Новости.