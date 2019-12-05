Китайское СМИ называет россиян "воинственным народом"

Сейчас большинство китайцев, в силу разных причин, называет жителей России "воинственным народом"

Сегодня многие китайцы называют россиян "воинственным народом". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu. Отмечается, что природа такого явления объясняется несколькими причинами. Во-первых, РФ - страна, которой во времена Российской империи и СССР удалось заполучить большую территорию, ее площадь достигала 25 млн квадратных километров. Во-вторых, россияне могут жить в суровых и экстремальных климатических условиях, поэтому их по праву можно называть "воинственным народом". В частности автор китайского издания напомнил, что русская зима несколько раз помогала России одерживать победу в войнах: Северная война против Швеции (1700-1721 годы), Отечественная война против Французской империи (1812 год) и Великая Отечественная война против Германии (1941-1945 годы).