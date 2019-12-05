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В США сомневаются в способности остановить «Северный поток-2»

05.12.2019 10:49
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В США сомневаются в способности остановить «Северный поток-2»

Сомнение в противостоянии реализации проекта выразил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнение по поводу того, что США на самом деле могут оказать противостояние российскому газопроводу «Северный поток-2», пишет ФАН. Это заявление было сделано на фоне недавнего высказывания замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл, заявившего, что Штатам все-таки удается замедлять строительство газопровода «дипломатическими средствами».

Однако сенатор Мерфи убежден совсем другом, считая, что реализацию проекта не остановить. По его словам, нужно, чтобы сенатом США как можно скорее был принят законопроект о «европейской энергобезопасности», благодаря которому и можно будет бороться с влиянием России.

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