США смогли замедлить строительство "Северного потока - 2"

В Госдепе отметили, что Соединенные штаты в настоящее время смогли только замедлить строительство "Северного потока - 2", но не остановить его.

Заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что хотя Соединенные штаты использовали все возможные дипломатические методы для прекращения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" им удалось всего лишь замедлить его строительство. Политик отметил, что ведется серьезная дипломатическая работа с высокопоставленными представителями разных стран. Но в том случае, если администрация США увидит, что дипломатические методы не работают, будут задействованы другие варианты, включая и введение санкций, пишет ТАСС.