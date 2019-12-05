Болгария ответила на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер Борисов сделал Путину предложение – приехать и лично дать оценку строительству газопровода.

Болгарский премьер Бойко Борисов ответил главе РФ Владимиру Путину, заявившему, что Болгария препятствует строительству газопровода «Турецкий поток» на своей территории из-за давления. Как передает Газета.ру со ссылкой на BTV, Борисов сделал Путину предложение – приехать и лично дать оценку строительству газопровода. Премьер также отметил, что ежедневно «строится в среднем пять км в день». Вместе с этим он отметил, что у каждой страны есть право на альтернативу, и по этой причине Болгария занимается поиском «альтернативной диверсификации».