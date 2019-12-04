Путин обвинил руководство Болгарии в затягивании реализации "Турецкого потока"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Болгария намеренно затягивает завершение строительства "Турецкого потока" из-за давления со стороны

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно пытается замедлить реализацию "Турецкого потока" на своей территории, скорее всего, под давлением со стороны. Об этом президент России сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Путин отметил, что руководство Болгарии неоднократно обращалось к российской стороне с просьбой реализовать "Турецкий поток" после того, как оно сорвало строительство "Южного потока". Однако, эта страна не спешит завершить реализацию этого газопровода. Президент России добавил, если болгарское руководство не ускорит работу по "Турецкому потоку", тогда российская сторона будет вынуждена найти другие пути реализации возможностей по югу Европы, пишет РИА Новости.