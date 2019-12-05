Стоимость ОСАГО могут повысить на 30%

Ранее в середине октября по причине опасения роста тарифов депутаты ГД решили отложить рассмотрение законопроекта.

Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА). Напомним, что ранее в середине октября по причине опасения роста тарифов депутаты ГД решили отложить рассмотрение законопроекта, который был направлен на либерализацию ОСАГО. В частности, парламентариев беспокоила инициатива об отмене территориального коэффициента (КТ) и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. Тогда в Минфине отмечали, что данные нормы могут быть убраны из текущего законопроекта по причине необходимости его принятия в кратчайшие сроки.