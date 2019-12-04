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Британец нашел на дне реки крупнейший золотой самородок в форме пончика

04.12.2019 23:56
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Британец нашел на дне реки крупнейший золотой самородок в форме пончика

Охотник за сокровищами обнаружил на дне шотландской реки самый большой в Британии самородок из 22-каратного золота стоимостью 80 000 фунтов стерлингов (6,6 млн руб.)

Самородок весом 4,2 унции (121,3 г) был обнаружен в двух частях, которые идеально сочетаются друг с другом, образуя небольшое отверстие посередине. Находку, состоящую из двух фрагментов, назвали «Самородком воссоединения».

«Это самый большой самородок из всех имеющихся в Великобритании. Он напоминает пончик. В нем не содержатся примеси. И это действительно замечательная находка!», – отметил Ли Палмер, автор книги «Золотые явления Британии».

Два фрагмента, которые кладоискатель нашел при погружении в реку с маской и трубкой, находились на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, и британец сначала решил, что это две отдельные части.

Однако позже он обнаружил, что два фрагмента образовали один и тот же кусок с отверстием в центре.

«Дыра в самородке могла быть вызвана ударом скалы или ледника», – заметил Ли Палмер. Но, по его словам, это не исключает того, что самородок мог быть сформирован доисторическим человеком в железном веке, пишет fr.sputniknews.com.

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