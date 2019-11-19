Археолог-любитель обнаружил окаменелости, похожие на золотой снитч из «Гарри Поттера»

Археолог-любитель обнаружил 185-миллионный «золотой снитч» с вымершим морским существом внутри.

Студент-медик Аарон Смит обнаружил несколько окаменелостей, относящихся к юрскому периоду, на пляжах города Уитби (Норт-Йоркшир, Великобритания).

Но, самая зрелищная находка – окаменелость, которой 185 миллионов лет, заключенная в нечто, похожее на золотистый шар.

Образование округлой формы – камень, покрытый железным пиритом. Этот минерал когда-то назвали «золотом для дураков», однако к подлинному благородному металлу он отношения не имеет, но выглядит весьма эффектно.

Аарон Смит является опытным коллекционером окаменелостей. Молодой человек подолгу исследует побережье в надежде найти подобные сокровища.

«Чтобы найти окаменелости, практически в любой точке мира нужно приложить много усилий. Если вам повезет, то после шторма, например, вы можете найти камень с ископаемым внутри», – сообщил Смит.

Когда студент-медик открыл одну из своих находок, то обнаружил внутри окаменевшее морское существо в форме спирали – Cleviceras (спиралевидный аммонит, вымерший моллюск класса головоногих).

Самые известные головоногие моллюски сегодня – это, вероятно, кальмары и осьминоги.

По словам Смита, сферы с известняковым ядром распространены вдоль береговой линии Йоркшира и могут также быть найдены среди камней и сланцев, пишет foxnews.com.