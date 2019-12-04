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Украинский эксперт считает, что в "оглуплении" украинцев виновата Россия и СССР

04.12.2019 18:56
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Украинский эксперт считает, что в "оглуплении" украинцев виновата Россия и СССР

Иван Компан считает, что царская Россия и Советский союз виноваты в "оглуплении" украинского народа

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан посетовал на низкий уровень образованности украинских граждан, обвинив в этом царскую Россию и СССР. Об этом он написал в своем блоге в издании "Новое время".

По мнению Компана, во времена царской России интеллектуальный потенциал украинцев, а также наука, культура и искусство постоянно подавлялись. Этим же занимались и в Советском Союзе, где политики постоянно переманивали лучшие умы и таланты с Украины.

Кроме того Компан упрекнул киевскую власть в том, что она продолжает поддерживать эту негативную тенденцию, в то время как в стране постоянно снижается уровень образования из-за чего Украина начала отставать от других государств в интеллектуальном плане, пишет РИА Новости.

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