Неработающих пенсионеров ожидает прибавка к пенсии

В 2020 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%.

В Пенсионном фонде России рассказали об индексации пенсий в следующем году. Так, согласно данным пресс-службы ПФР, с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Речь идет о страховой части пенсионных выплат, индексация которой составит 6,6%. Это, согласно расчетам специалистов фонда, позволит увеличить страховую часть пенсий неработающих пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей. После индексации страховая часть пенсионных выплат данной категории пенсионеров вырастет в среднем до 16,4 тыс. рублей, пишет RT.