Со следующего года вырастут штрафы за нарушения ПДД

Начиная с 1 января 2020 года в России будут увеличены некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения.

С начала следующего года в России будут увеличены штрафы за нарушения ПДД. Так, за парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов водителям грозит штраф до 5 тыс. рублей, а за езду по дорогам без номеров автомобилисты не только заплатят те же 5 тыс. рублей, но и могут лишиться прав. Также вырастет и максимальная сумма выплат за вред причиненный здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. Общая сумма выплат может составить до 2 млн рублей, пишет Автоновости дня.