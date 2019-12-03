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"Площадку" исключат из экзамена на права

03.12.2019 14:50
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"Площадку" исключат из экзамена на права

ГИБДД собирается исключить "площадку" из экзамена на права для категорий В, С и D.

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал о нововведениях, которые готовит ГИБДД. Одним из них будет исключение "площадки" из экзаменационного испытания при получении водительских прав. По словам Гилякова, ведомством уже подготовлен соответствующий нормативно-правовой акт, который в настоящее время находится на рассмотрении Правительства РФ и готовится к подписанию премьером страны Дмитрием Медведевым. Планируется, что нововведение вступит в силу начиная с 1 октября следующего года, пишет ТАСС.

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