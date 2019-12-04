Президент Казахстана не считает присоединение Крыма к России аннексией

Глава Казахстана заявил, что называть воссоединение Крыма с РФ аннексией - неправильно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что называть воссоединение Крыма с Россией аннексией - неправильно. Об этом он заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналистов о том, было ли правительство республики встревожено событиями, происходящими на Украине в 2013-2014 годах, а именно аннексией Крыма. Также Токаев подчеркнул, что казахстанские власти не были напуганы происходящим, так как отношения Казахстана и России носят доверительный и добрососедский характер. Он отметил, что республика изначально верила в порядочность и мудрость российского руководства, пишет ТАСС.

В марте 2014 года Крым стал частью РФ по итогам референдума, в котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Россией.