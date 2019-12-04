Пушков заявил, что «возвращение» Крыма Украине с помощью США – это фантазии

По словам сенатора, желание Киева вернуть Крым с помощью США, а Донбасс с помощью НАТО невозможно.

Украина продолжает обсуждать тему Крымского полуострова, считая, что этот вопрос не закрыт. Российская сторона считает, что все это фантазии Киева, которые никогда не осуществятся. В частности, сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления, которое ранее сделали глава Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИД Вадим Пристайко, заявившие о том, что для «возвращения» Крымского полуострова и решения донбасского конфликта можно было бы привлечь силы США и НАТО.

По словам Пушкова, желание Киева вернуть Крым с помощью США, а Донбасс с помощью НАТО невозможно. Как минимум, по причине того, что у Вашингтона

нет ни сил, ни желания оказывать помощь Украине в «возвращении» полуострова. Также как и НАТО «даже пытаться не будет» вернуть ей Донбасс. «Все это – киевские фантазии», - резюмировал Пушков.