В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из РФ

В Государственной думе считают, необходимо принять соответствующие меры в связи с тем, что США продолжают создавать проблемы с выдачей виз членам делегации из РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Юрий Олейников прокомментировал новую невыдачу властями США визы членам делегации из России, которые должны были посетить Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

По словам Олейникова Российская Федерация не оставит эту ситуацию без внимания. Зампред полагает, российская сторона вряд ли будет отказывать в выдаче виз американским гражданам, но предпримет другие жесткие меры. Также он отметил, что действия властей США в очередной раз продемонстрировали недружественное отношение к России, вызывая справедливое возмущение.

В свою очередь член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов высказался о том, что значимые мероприятия следует проводить в Европе, а не в США. По его мнению, процесс выдачи виз во многих европейских странах проходит гораздо быстрее, чем в Америке. Кроме того, добавил Морозов, двусторонние отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся на очень низком уровне, стороны не доверяют друг другу, из-за чего США хотят отгородиться от РФ, пишет РБК.