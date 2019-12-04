США снова отказали в выдаче виз российской делегации

Без документов осталась делегация Федерального казначейства России и директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

США снова решили не выдавать визы представителям России. В этот раз, как передает РИА Новости, без документов осталась делегация Федерального казначейства России и директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Представители российского посольства в Вашингтоне уточнили, что представители казначейства 3 декабря планировали стать участниками Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, а Мальгинов – принять участие в Молодежном форуме в Нью-Йорке 28-29 ноября. В России заявили, что подобныешаги – это срыв «важнейших переговорных форматов».