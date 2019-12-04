Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7

В принятой резолюции сказано, что РФ может вернуться в G7, но только тогда, когда она начнет уважать территориальную целостность соседей и следовать демократическим принципам

В конгрессе Соединенных Штатов Америки приняли резолюцию против участия Российской Федерации в "Большой семерке". Уточняется, что "за" проголосовали 339 конгрессменов, "против" - 71. Отмечается, принятый документ носит лишь рекомендательный характер, а значит исполнительная власть имеет право его игнорировать.

Резолюция является символическим противостоянием конгресса США инициативе американского президента Дональда Трампа, который в августе 2019 года высказался о своем желании пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

В принятом документе сказано, что пока российская сторона не начнет уважать территориальную целостность своих соседей, а также соблюдать стандарты демократического общества, РФ не может вернуться в "Большую семерку".

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу с другими странами и не исключает возможность восстановления формата G8, однако для нее это не приоритетная задача, пишет РИА Новости.