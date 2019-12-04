Поддержка позиции США, поддерживаемой Киевом, является неприемлемой для Евросоюза.

Точка зрения, которой Киев придерживается относительно «Северного потока – 2», ставит по сомнение вопрос помощи со стороны Евросоюза. Поскольку поддержка позиции США, поддерживаемой Украиной, неприемлема. С таким заявлением в разговоре с РИА Новости выступил представитель германского бундестага Клаус Эрнст. По его словам, Украина получает от ЕС поддержку, причем не только политическую, но и финансовую. И при этом Киев выражает поддержку санкции США, которые «торпедируют» европейскую энергетическую политику. Все это, как подчеркнул Эрнст, «ставит под вопрос эту помощь».