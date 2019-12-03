В ОПЕК говорят о конце "золотого века" сланцевой нефти

Некоторые министры стран-членов ОПЕК считают, что в США серьезно снизится добыча сланцевой нефти.

Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США. Так, по их мнению, "золотой век" сланцевой нефти подходит к концу и в США ожидается снижение ее добычи. Причем, как утверждают источники агентства, на ближайшем заседании, которое пройдет 5-6 декабря этого года в Вене, министры ОПЕК+ обсудят увеличение добычи нефти странами, входящими в организацию, пишет ТАСС.