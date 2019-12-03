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В России принят федеральный бюджет на 2020 год

03.12.2019 18:36
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В России принят федеральный бюджет на 2020 год

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Причем профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2020 год, согласно которому доходы федерального бюджета в следующем году составят 20,379 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 19,503 трлн рублей. Также закон определят и показатели федерального бюджета на плановый период 2021-2022 годов. Так, в 2021 году запланирован рост доходов бюджета до 21,246 трлн рублей, а расходов до 20,634 трлн рублей, а в 2022 году доходы вырастут до 22,058 трлн рублей, а расходы составят 21,763 трлн рублей.

Причем одним из приоритетных направлений финансирования в федеральном бюджете является реализация национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020-2022 годах, общий объем выделенных денежных средств на которые составит 6,9 трлн рублей, пишет ТАСС.

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