НАТО представляет опасность для России

Россия будет уделять серьезное внимание переоснащению Вооруженных сил.

В ходе совещания по развитию ВМФ РФ президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО представляет угрозу для безопасности России. Российский лидер напомнил, что в настоящее время в Лондоне проходит саммит, посвященный 70-летию образования НАТО и отметил некоторые исторические факты, среди которых особое внимание уделил расширению Альянса с 12 первоначальных членов до 29 сегодняшних.

При этом Путин напомнил и о попытках России установить сотрудничество с Альянсом. По словам главы России существуют важнейшие вопросы международной безопасности, такие, как международный терроризм, вооруженные противостояния в некоторых странах, а также опасность распространения оружия массового поражения, решению которых может способствовать сотрудничество России и НАТО. Тем не менее некорректные и грубые действия Альянса в отношении России не позволили установить конструктивные взаимоотношения с НАТО, пишет РИА Новости.