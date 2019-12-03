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Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии

03.12.2019 11:16
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Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии

Турция не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов.

Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация. Как передает РИА Новости, об этом глава Турции Тайип Эрдоган заявил в разговоре с представителями СМИ перед тем, как вылететь в Лондон на саммит альянса. По его словам, по этому поводу у него прошел разговор с президентом Польши, предложившим Турции «сойтись вместе с Польшей и странами Балтии». Эрдоган выразил поддержку идее, но при условии признания террористами «организации, которых Анкара считаем таковыми».

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