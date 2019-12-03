В России будут введены электронные трудовые книжки

Начиная со следующего года все трудовые книжки в России будут оформляться в электронном виде.

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон о введении на территории России электронных трудовых книжек. Теперь начиная с 1 января 2020 года все трудовые книжки в России будут оформляться в электронном виде, а работодатели будут освобождены от необходимости хранения трудовых книжек своих сотрудников на бумажных носителях и вернут их владельцам в 2021 году.

Тем не менее, у сотрудников есть время отказаться от оформления электронного документа и оставить свою трудовую книжку на бумажном носителе. Для этого работник должен подать заявление о своем желании отказаться от электронной трудовой книжки работодателю не позднее 30 июня следующего года, пишет РБК.

При этом, согласно новому закону, электронные трудовые книжки будут находиться в ведении Пенсионного фонда РФ, а работодатели будут обязаны ежемесячно подавать в ПФР данные об изменении сведений о рабочей деятельности сотрудников. Работники же смогут контролировать правильную и своевременную подачу данных через свой личный кабинет в Пенсионном фонде.