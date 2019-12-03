Россия и Украина договорились о транзите нефти
03.12.2019 16:39
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Россия и Украина заключили десятилетнее соглашение о транзите нефти.
Российская компания "Транснефть" и украинская "Укртранснафта" смогли договориться о транзите нефти через территорию Украины. Компании подписали десятилетний контракт о предоставлении услуг на транзит, который является дополнительным соглашением к действующему до конца текущего года соглашению. При этом компании сохранили все базовые условия сотрудничества, пишет ТАСС.
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Думаю наша элита еще будет иметь большие проблемы с нафтогазом !