Россия и Украина договорились о транзите нефти

Россия и Украина заключили десятилетнее соглашение о транзите нефти.

Российская компания "Транснефть" и украинская "Укртранснафта" смогли договориться о транзите нефти через территорию Украины. Компании подписали десятилетний контракт о предоставлении услуг на транзит, который является дополнительным соглашением к действующему до конца текущего года соглашению. При этом компании сохранили все базовые условия сотрудничества, пишет ТАСС.