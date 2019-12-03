"Шокирующие предсказания" Saxo Bank на следующий год

Датский Saxo Bank сделал "шокирующие предсказания" на следующий год, причем для России они являются положительными.

Специалисты датского Saxo Bank сделали "шокирующие предсказания" на следующий год. Так, по мнению представителей кредитной организации стоимость нефти марки Brent приблизится к $90 за баррель, демократы победят на выборах в США, а Венгрия выйдет из состава Европейского союза. Также специалисты считают, что Европейские банки поднимут ставки по депозитам, доведя их до положительных значений, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создаст новую резервную валюту, которая будет стоить два доллара.

Причем самые положительные предсказания касаются России. Так, на фоне повышения нефти поднимутся и акции российских нефтяных компаний. А в свете усиления внимания к климатической политике страна сможет получить существенную выгоду из-за продажи палладия, который используется в средствах контроля автомобильных выхлопных газов. Также большим спросом будет пользоваться никель, который заменит кобальт в аккумуляторных батареях для электротранспорта. Это поднимет стоимость акций российского "Норникеля" на 50%, пишет ТАСС.