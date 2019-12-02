Украина назвала годовой контракт по транзиту газа невыгодным

Алексей Оржель рассказал, что транзитный контракт сроком на один год невыгоден Украине, поэтому тариф на транспортировку газа в этом случае будет увеличен в 20-30 раз

Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил, что подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины сроком на один год невыгоден Киеву, а также повлечет за собой повышение тарифа на транспортировку топлива в 20-30 раз.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил о том, что Киев будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на длительный срок, который будет соответствовать европейским правилам, пишет РИА Новости.