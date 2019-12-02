Зеленский хочет обсудить с Путиным транзит газа на саммите в Париже

Глава Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос транзита газа в рамках встречи "нормандской четверки"

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о заключении нового соглашения на транзит голубого топлива на саммите "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) в Париже. Об этом Зеленский заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Глава Украины отметил, вопрос транзита российского газа должен быть независимым и не связанным с Донбассом. Также Зеленский добавил, хотя европейские партнеры утверждают, что этот проект является экономическим, а не политическим, он не согласен с этой точкой зрения, так как позиция Киева на переговорах по транзиту голубого топлива сильно ослабила газопровод "Северный поток - 2".

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев проводят переговоры с участием Еврокомиссии, однако достичь соглашения в этом вопросе пока не удалось, пишет РБК.