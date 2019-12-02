Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдать Цемаха

В Амстердаме считают, что российские власти намеренно позволили Владимиру Цемаху покинуть территорию России

В Нидерландах уверены, что Россия умышленно отказалась выполнить требование прокуратуры страны, согласно которому подозреваемого по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе Владимира Цемаха должны были арестовать после того, как его передали российской стороне.

Прокуратура Нидерландов отметила, что неоднократно направляла властям России обращение по различным каналам на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы он не смог избежать расследования. В прокуратуре добавили, 19 ноября от Москвы было получено сообщение, в котором говорится, что российские власти не смогли задержать мужчину, так как его местонахождение неизвестно. В Амстердаме заключили, согласно сообщениям СМИ Цемах вернулся на восток Украины, причем Москва якобы намеренно допустила его отъезд за пределы РФ.

Кроме того в прокуратуре Нидерландов заверили, что процесс по делу о крушении самолета Malaysia Airlines MH17 в 2014 году в любом случае начнется 9 марта 2020 года, пишет РБК.