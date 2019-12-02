В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции

В результате взрыва самодельной мины в Сирии трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы, однако их жизни ничего не угрожает

В понедельник, 2 декабря, российские военные подорвались на самодельной мине во время патрулирования сирийско-турецкой границы. Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани. В результате взрыва трое военнослужащих России получили легкие травмы и ушибы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает издание «Интерфакс», ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Напомним, что после подписания президентами России и Турции меморандума в Сочи, российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование сирийско-турецкой границы.