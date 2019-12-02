В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

В результате аварии погибло 19 человек, включая водителя, еще 21 пассажир пострадал. По факту трагедии было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Согласно распоряжению главы Забайкальского края Александра Осипова, второе декабря был объявлен днем траура по жертвам ДТП с автобусом в Забайкалье. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится на официальном сайте края. Как ранее сообщалось, траур был объявлен и в самом Сретенском районе, где случилось смертельное ДТП. Также, по словам губернатора, родственникам пострадавших и погибших в ДТП будет оказана помощь и поддержка.

Напомним, что ДТП произошло днем первого декабря. Автобус, двигавшийся по рейсу «Чита – Сретенск» рухнул с моста через реку Куэнгу. В результате аварии погибло 19 человек, включая водителя. Еще 21 пассажир пострадал. По факту трагедии было принято решение о возбуждении уголовного дела.