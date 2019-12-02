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Песков исключил возможность обсуждения статуса Крыма с Украиной

02.12.2019 15:50
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Песков исключил возможность обсуждения статуса Крыма с Украиной

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметил, если глава Украины Владимир Зеленский затронет вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки", то это не приведет к сворачиванию переговоров

В Кремле считают, что какое-либо обсуждение с Украиной статуса Крыма невозможно. Так официальный представитель президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание украинского главы Владимира Зеленского о том, что Вашингтон может помочь Киеву в переговорах по Крыму благодаря своему влиянию в Европе и отношениям с Москвой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой будет реакция России, если Зеленский затронет вопрос о принадлежности Крыма на встрече в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина), Песков сказал, что никакой реакции Москвы быть не может. Он пояснил, что позиция Кремля всем хорошо известна и не имеет значения, в каком формате обсуждать этот вопрос. Он добавил, что в любом случае тема полуострова не приведет к сворачиванию переговоров с участием лидеров "нормандской четверки".

Также журналисты поинтересовались, как поступит глава РФ Владимир Путин, если на личной встрече Зеленский затронет тему территориальной принадлежности Крыма. На это Песков ответил, что президент "безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы".

Напомним, что встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в столице Франции, пишет РИА Новости.

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