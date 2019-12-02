Захарова прокомментировала слова Киева о готовности принять «пару областей» России

Мария Захарова напомнила о судьбе Крыма, отметив, что этот российский регион уже когда-то входил в состав Украины и ему там не понравилось

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности принять «пару областей» РФ.

Ранее Кулеба прокомментировал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о риске развала Украины из-за нарушения прав и свобод малых народов. На это украинский вице-премьер заявил, что из состава страны никто не выйдет, напротив, Киев готов забрать пару регионов России для восстановления «исторической справедливости».

Захарова в беседе с НСН напомнила о судьбе Крыма, отметив, что этот российский регион уже когда-то входил в состав Украины и ему там не понравилось.

В марте 2014 года Крым стал частью РФ по итогам референдума, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, пишет РБК.