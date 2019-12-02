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Захарова прокомментировала слова Киева о готовности принять «пару областей» России

02.12.2019 14:37
Комментарии: 1
Захарова прокомментировала слова Киева о готовности принять «пару областей» России

Мария Захарова напомнила о судьбе Крыма, отметив, что этот российский регион уже когда-то входил в состав Украины и ему там не понравилось

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности принять «пару областей» РФ.

Ранее Кулеба прокомментировал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о риске развала Украины из-за нарушения прав и свобод малых народов. На это украинский вице-премьер заявил, что из состава страны никто не выйдет, напротив, Киев готов забрать пару регионов России для восстановления «исторической справедливости».

Захарова в беседе с НСН напомнила о судьбе Крыма, отметив, что этот российский регион уже когда-то входил в состав Украины и ему там не понравилось.

В марте 2014 года Крым стал частью РФ по итогам референдума, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, пишет РБК.

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Володин предупредил Украину о потере некоторых областей
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15:43 0 0
Михаил Смирнов:

Привычка хохлов получать огромные территории от России на халяву НЕИСКОРЕНИМА. И в этом, естественно, есть вина и щедрого дарителя, отдавшего подонкам Новороссию и некоторые другие области. Пора бы уже понять, что мы слишком беспечно имеем дело с халявщиками и любителями чужого сала. И Лаврову вчера не следовало бы так опрометчиво и безответственно обещать фашистам обнимашки-целовашки. У путиноидов совсем мозги атрофировались.

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