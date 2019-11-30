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Володин предупредил Украину о потере некоторых областей

30.11.2019 15:45
Комментарии: 1
Володин предупредил Украину о потере некоторых областей

Вячеслав Володин считает, что киевские власти не должны допускать нарушения прав и свобод малых народов, проживающих на Украине, так как это может привести к развалу страны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал поведение делегации из Украины во время выступления депутата нижней палаты парламента России от Крымской Республики Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.

Ранее представители Киева сорвали выступление Руслана Бальбека на форуме Организации Объединенных Наций по вопросам национальных меньшинств. Российский парламентарий рассказал, что украинцы вели себя ненадлежащим образом: стучали ногами, кричали и били кулаками по столу.

Володин заявил, что такая политика может привести к потере некоторых областей: выходка представителей Киева в очередной раз демонстрирует нетерпимость властей к малым народам. По его мнению, украинскому правительству следует начать свою работу с устранения ошибок, включая пересмотр отношения к правам этнических групп, проживающих на Украине, а не с обид и претензий.

Кроме того Володин считает, киевские власти не должны допускать нарушения прав и свобод национальных меньшинств, проживающих на украинской территории, так как может привести к развалу страны: из-за этого некоторые области могут захотеть выйти из состава Украины. Он добавил, что властям необходимо осознать это и перестать нарушать права малых народов, пишет РИА Новости.

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Делегация из Украины сорвала выступление представителя России в ООН
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18:06 0 0
Dmitrii:

Ну вообщем все области окраины Руси к РФ, а название Украина в ЕС.

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