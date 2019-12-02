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Путин и Си Цзиньпин запустили газ в Китай по «Силе Сибири»

02.12.2019 12:43
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Путин и Си Цзиньпин запустили газ в Китай по «Силе Сибири»

Через газопровод будет транспортироваться газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи для потребителей Дальнего Востока, а также Китая.

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в режиме телемоста запустили поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», передает РИА Новости. Как отмечается, через газопровод будет происходить транспортировка газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи для потребителей Дальнего Востока, а также Китая.

«Разрешаю (открыть кран - ред.)», - сказал Путин во время торжественной церемонии запуска. «Поехали», - поддержал его Си Цзиньпин.

Протяженность запущенного участка – 2200 км. Начинается он от якутского Чаяндинского месторождения до Благовещенска, граничащего с Китаем. В ходе второго этапа планируется запустить участок, длина которого будет составлять около 800 километров.

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