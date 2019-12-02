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Россия призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

02.12.2019 11:54
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Россия призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

Новый посол России в Великобритании отметил, что Москва не представляет для альянса никакой опасности.

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения перед саммитом альянса, который состоится в Лондоне. Как передает Газета.ру со ссылкой на Channel 4, информация об этом поступила от нового посла РФ в Великобритании Андрея Келина. Дипломат особо отметил, что Москва не представляет для альянса никакой опасности. Даже несмотря на то, что у России существует ряд разногласий с другими странами по причине несогласия с линиями, которых придерживаются, в частности, Вашингтон и Лондон. Келин подчеркнул, что информация о так называемой «российской угрозе» – это «своего рода фейк».

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