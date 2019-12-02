Вашингтон готовит «санкционный трюк» против «Северного потока – 2»

Идея в том, что ограничения планируется внести в закон о военном бюджете США на 2020 год.

В Штатах ведут подготовку так называемого «санкционного трюка» против проекта «Северный поток -2». Как передает РИА Новости, об этом говорится в публикации Bild. Издание ссылается на своих собеседников из сената США. По их словам, санкций против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, планируется добиться с помощью «окольных путей».

Идея в том, что ограничения планируется внести в закон о военном бюджете США на 2020 год. В частности, в «черном списке» может оказаться швейцарская Allseas, которая занимается укладкой подводных трубопроводов и кабелей. Под санкции могут попасть и несколько германских партнеров «Газпрома». Издание пишет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.