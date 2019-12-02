В России будет создано радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Благодаря новой системе своевременно будут фиксироваться не только пуски крылатых ракет, но и полеты боевой авиации, а также других воздушных целей.

Вдоль границ России планируется создать сплошное радиолокационное поле, благодаря которому своевременно будут фиксироваться не только пуски крылатых ракет, но и полеты боевой авиации, а также других воздушных целей. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Как напоминает агентство, на сегодняшний день в стране работает сплошное радиолокационное поле системы, которое предупреждает о ракетном нападении. В нее входят РЛС типа «Воронеж», отслеживающие пуски баллистических ракет. Новейшая система будет аналогична действующей, и в ее состав будут входить загоризонтные станции типа «Контейнер».