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Врач-отоларинголог рассказал о вреде маленьких наушников

01.12.2019 23:57
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Врач-отоларинголог рассказал о вреде маленьких наушников

Отохирург Павел Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился мнением о том, какую опасность для здоровья представляют собой маленькие наушники и как избежать возможных нарушений функций слухового аппарата.

По словам заведующего оториноларингологического отделения московской поликлиники № 52, основной вред несет громкость, с которой меломаны слушают музыку с помощью наушников-вкладышей.

«Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму», – разъяснил Азаров.

Наушники с небольшим динамиком выдают лишь высокочастотные звуки. Для того чтобы услышать максимальный спектр звука, человеку приходится увеличивать уровень громкости, делая его очень высоким. Как заметил специалист, тем самым слушатель наносит себе звуковую травму.

Чтобы избежать в дальнейшем негативных последствий и возможных проблем со слуховым аппаратом, доктор порекомендовал использовать большие наушники.

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