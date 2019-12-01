Исполинские козодои – мастера маскировки

Наша планета населена огромным количеством необычных животных, среди которых особый интерес вызывают исполинские козодои.

Эти уникальные создания в идеале владеют навыками мимикрии. Маскировочная окраска пернатых настолько совершенна, что они могут сливаться с деревьями, напоминая сломанные ветви.

Ночная птица из отряда козодоеобразных принадлежит монотипическому семейству лесных или исполинских козодоев. Птица, внешне похожая на сову, получила столь забавное и необычное название из-за своей привычки добывать себе пищу вблизи стад коз, коров и овец.

Многие считают, что, летая вокруг стада, козодой захватывает клювом вымя у коров либо коз и пьет их молоко. Отсюда и название птицы – козодой. Но в действительности козодой ни коз, ни коров не доит.

Он умело и молниеносно пролетает под копытами или брюхом крупного скота, чтобы поймать насекомое.

В природе встречается 7 видов пернатых:

исполинский лесной козодой;

длиннохвостый;

серый;

рыжий;

мексиканский;

андский;

белокрылый.

Пернатые селятся в лесах и открытых лесистых областях Южной и Центральной Америки. Кроме того, их можно повстречать на Антильских островах.

Они ведут ночной образ жизни. Птицы невероятно подвижные, быстрые, неутомимые и ловкие. Крупная птица с длиной тела около 35 см проявляет небывалую активность именно в ночное время. Как и серая мухоловка, она прыгает с верхней ветки, а в момент парения открывает широкий рот и ловит насекомых.

Самка откладывает всего одно пестрое яйцо. Местом для гнездования является верхняя сторона коряги.

Ночью птицы издают устрашающие звуки, которые похожи то на вой, то на грубый крик. К тому же их глаза светятся желтым отблеском.

Nyctibius leucopterus — Белокрылый исполинский козодой, или белокрылый лесной козодой

Именно поэтому, столкнувшись с этим животным в темное время суток можно испугаться не на шутку.